09/04/2025 10:31

【關稅戰】共和黨參議員對特朗普關稅計劃感不安，質問失敗誰負責

《經濟通通訊社9日專訊》美國共和黨參議員Thom Tillis對特朗普關稅政策帶來的經濟代價表示擔憂，並敦促貿易代表清楚說明特朗普在貿易衝突中的目標。



美國貿易代表Jamieson Greer周二（8日）出席參議院財政委員會，北卡羅來納州議員Tillis發問：「如果這最終被證明是錯誤的，那我該掐誰的脖子？」他表示，特朗普政府大約有1年的時間拿出成果，以彌補由此造成的金融騷動。



與此同時，民主黨參議員Ron Wyden表示，他將推動投票廢除大範圍全球性關稅，以此來檢驗對特朗普關稅戰的政治支持力度。



其他一些共和黨參議員則避免對特朗普直接提出批評，但也表達了對關稅政策可能給其選民造成經濟傷害的擔憂。特朗普的親密盟友、來自蒙大拿州的共和黨參議員Steve Daines表示：「我希望我們能避免一場全面的貿易戰，貿易戰將意味著美國消費者面臨更高價格。」(rc)