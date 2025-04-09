09/04/2025 14:16

【關稅戰】白宮內訌升級，馬斯克斥貿易顧問納瓦羅「比磚還蠢」

《經濟通通訊社9日專訊》圍繞美國的關稅政策，美國「政府效率部」負責人馬斯克與美國總統首席貿易顧問彼納瓦羅的爭鬥再升級，雙方爆發罵戰。



納瓦羅周二（8日）接受媒體採訪時抨擊馬斯克，認為馬斯克不是「汽車製造商」，而是「汽車組裝商」。納瓦羅稱特斯拉汽車的電池等許多零件來自日本、中國，而非在美國製造。



針對納瓦羅周二的採訪，馬斯克在社交平台上火速還擊，砲轟納瓦羅是「真正的白痴」，及「比一袋磚頭還蠢」，對納瓦羅人身攻擊。他強調特斯拉是美國垂直整合度最高的汽車製造商，也是「美國製造」程度最高的汽車製造商。



對於馬斯克和納瓦羅的爭鬥，美國白宮發言人萊維特表示，兩人對貿易和關稅政策上有非常不同的看法。她表示，美國總統特朗普願意聽到各種聲音，因此白宮將讓兩人的「公開爭論」繼續。(rc)