09/04/2025 15:44

【關稅戰】民調：52%美國人認為對華關稅將對美國造成負面影響

《經濟通通訊社9日專訊》特朗普利用關稅措施打擊全球市場貿易秩序和金融體系穩定，將關稅提高到一個多世紀以來最高水平。多項民調顯示，美國民眾對其關稅政策影響的擔憂也在不斷加深。



民調機構皮尤研究中心周二（8日）公布的調查顯示，52%的美國人認為，對華關稅將對美國產生負面影響，24%的人認為對華關稅將對美國產生正面影響。此外，約有25%的人認為關稅不會產生任何影響或不確定。



當被問及對華關稅對他們個人的影響時，53%的美國人認為，對華關稅將對他們的個人生活產生負面影響，僅有10%的美國人認為對華關稅對他們個人有利，此外還有37%的人認為對華關稅不會產生影響或不確定。



從黨派來看，民主黨或傾向民主黨的獨立人士對於對華關稅的態度要反感得多，約八成認為對華關稅對美國及其個人生活有害。



*73%的受訪者認為日常用品價格會上漲*



此外，路透社/益普索的一項最新民調發現，在特朗普宣布其關稅政策後，大多數美國人已經預感，美國將會出現各種消費品價格上漲。73%的受訪者表示，他們認為特朗普新關稅生效後，未來6個月內，他們日常購買的物品價格將會上漲。(rc)