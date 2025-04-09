09/04/2025 15:44

【關稅戰】美國民主黨參議員沃倫呼籲限制特朗普關稅權力

《經濟通通訊社9日專訊》美國民主黨參議員沃倫周二（8日）在X上發帖，敦促國會採取果斷行動，以避免經濟衰退，並強調了兩黨合作穩定經濟的必要性。



沃倫表示：「你可以用各種花哨的圖表來追踪潛在的衰退。但人們會在日常生活中感受到後果。由於特朗普的貿易戰，數百萬人可能會失去工作、儲蓄和退休金，同時全面承擔更高的成本。」她認為，「國會有能力把我們的經濟從懸崖邊緣拉回來。我們需要一小撮共和黨人不要向特朗普屈膝，而是為美國人民挺身而出。」



目前，至少有12名眾議院共和黨議員正在考慮支持眾議員培根（內布拉斯加州共和黨議員）的法案，限制總統在未經國會批准的情況下徵收關稅的權力。該法案將要求持續40天以上的關稅須經國會批准，並獲得參眾兩院的兩黨支持。



此前一天沃倫接受採訪時表示：「有個人發動了美國歷史上最愚蠢的貿易戰。」她敦促國會利用自身權力，制止總統繼續實施這種政策。(rc)