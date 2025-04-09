09/04/2025 08:10

潼關黃金獲紫金礦業及許國明折讓兩成入股籌2億元，今早復牌

《經濟通通訊社9日專訊》潼關黃金(00340)公布，以每股69仙分別發行約1.59億及1.68億股予許國明及紫金礦業(02899)(滬:601899)全資附屬紫金金屬，集資共約2.25億元。該集團昨天停牌，已申請今日上午9時起恢復買賣。



該集團指，每股作價比停牌報86仙折讓約19.8%，而許國明及紫金礦業分持擴大後股本約3.63%及3.82%。潼關黃金擬將集資所得款項淨額約8000萬元用於建設日處理量450噸的金礦生產線、約5000萬元用於進行礦山鑽探活動、約2000萬元用於在採礦地點興建宿舍及相關設施；約1300萬元用於綠色礦山建設，餘下所得款項用作補充營運資金。



*潼關黃金與紫金金屬就金屬流交易訂條款清單*



潼關黃金同日公布，與入股公司近4%的紫金金屬訂立不具法律約束條款清單，紫金金屬作為買方將於達成其中若干先決條件後，預付2500萬美元（折合1.94億港元）的現金款項，而該集團將向買方交付產自位於中國甘肅省北東金礦約定礦區一定數量的黃金的金屬流交易。



潼關黃金指，將不會交付實際產自金礦的黃金，而是根據酌情權採取兩種方式之一，包括交付金額等於應用所有形式黃金的99.9%固定應付係數後的黃金流交付的黃金副產品；或以現金向買方償還，金額按黃金流交付的品質乘以根據上海現貨黃金價格計算的實際售價。至於金屬流交易確保金礦根據部分黃金產量實現重大價值，同時潼關黃金可透過黃金產量的剩餘擁有權保持黃金價格所帶來的風險。(wh)