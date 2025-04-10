10/04/2025 17:15

《外圍焦點》多名歐美央行官員發表演講，美國公布CPI等數據

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普昨日突然宣布，暫緩執行對大部分國家的對等關稅90天，但同時提高對華關稅至125%，道指收市升2962.86點或7.87%，報40608.45點；標普500指數升474.13點或9.52%，報5456.90點；納指升1857.06點或12.16%，報17124.97點。港股方面，恒生指數收市報20681，升417點或2.1%，成交3955億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，澳洲央行總裁布洛克在一個協會年度晚宴上發表主旨演講。8:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表演講。8:30pm，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一個峰會上發表題為「穿越經濟迷霧」的演講，並參加答問環節。9:00pm，英倫銀行副總裁布里登就「英國經濟和金融穩定前景」發表講話。9:30pm，達拉斯聯儲總裁洛根在該行主辦的北美貿易和移民展望活動前致辭。10:00pm，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德就經濟前景與貨幣政策發表講話；同一時間，參議院金融委員會就提名鮑曼擔任美聯儲副主席舉行聽證會。11日凌晨12:00am，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加紐約經濟俱樂部主持的問答會議；同一時間，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就「金融科技」發表演講。1:00am，歐洲央行委員唐納利發表演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由190.3萬降至188.4萬；3月消費者物價指數月率升幅料由0.2%收窄至0.1%，年率升幅料由2.8%收窄至2.5%，經季節調整料由325.48升至326.44；首次申請失業救濟金人數料由21.9萬升至22.3萬。(wa)