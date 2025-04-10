10/04/2025 10:28

【關稅戰】歐洲央行管委加洛：特朗普暫停關稅是邁向理性一步

《經濟通通訊社10日專訊》歐洲央行管理委員會委員、法國央行行長加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，美國總統特朗普決定暫停加徵關稅，是「恢復經濟理性和現實主義的開端」。



加洛在周三（9日）接受法國電視二台採訪時表示：「過去三個月，美國政策一直高度不可預測，這種不確定性首先打擊的是美國內部的信心和增長。但今晚，不確定性終於朝著正確的方向發展，我們聽到了一個不那麼糟糕的消息。」



加洛說：「保護主義是一項糟糕的政策，它首先會對美國經濟造成傷害，帶來更高的通脹，美國消費者將為汽車、iPhone、衣物以及所有進口商品支付更多費用，經濟增長也將大幅放緩。歐洲也會受到影響，但首先受損的還是美國。」(jf)