10/04/2025 15:17

【關稅戰】亞股普漲，日經指數飆逾9%，創去年8月來最大漲幅

《經濟通通訊社10日專訊》亞洲股市周四（10日）普漲。日本日經指數大漲2894.97點，或9.1%，收於34609點，創下自2024年8月以來的最大單日漲幅。



市場分析指，在美國總統特朗普宣布暫停「對等關稅」90天後，風險偏好大幅回升。日經指數中表現最佳的個股包括電腦記憶體製造商鎧俠，漲幅為22.5%，Fujikura上漲17.45%，Rakuten Bank漲16%。



此外，韓國綜合指數收盤上漲6.6%，報2445.06點，錄得2020年3月以來的最大單日漲幅。澳洲S&P/ASX 200指數收盤上漲4.5%，報7709.6點，創下2020年3月以來的最大漲幅。(jf)