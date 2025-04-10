10/04/2025 08:23

【開市Ｇｏ】美關稅急剎車獨對華加徵，日韓股隨美股飆，留意油股

2025年4月10日 【要聞盤點】



1、美國總統特朗普周三宣布暫停向非報復性國家關稅90天，美股午後大幅飆升。道指收市飆升2962點或7.9%，重上4萬點關口，收報40608點，創下2020年3月以來的最大漲幅。標普500指數飆474點或9.5%，收報5456點，創下2008年以來最大單日漲幅，更為二戰以來第三大漲幅；納指收升1857點或12.2%，收報17124點，創下2001年1月以來的最大漲幅。黑期截至上午8時10分升286點。



2、特朗普表示，美國對部分國家立即暫停實施新關稅措施，為期90天，他同時指「中國對世界市場缺乏尊重」，即時對中國進口產品徵收的關稅提高至125%；在此之前，中國決定反制美國，將美國進口商品關稅由34%提高至84%。



3、美國總統特朗普暫緩對大多數國家實施的部分對等關稅後，高盛降低美國經濟衰退預測概率至45%，相信不會陷入衰退。花旗則相信，暫緩關稅有助局部紓緩對經濟前景的憂慮，但通脹仍可能上升。



4、國務院總理李強強調，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收；在抓好消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展，以高質量供給引領需求、創造需求。



5、聯儲局發表3月議息紀錄，多數官員認為關稅因素將在今年推高本國通脹，令到通脹可能更具韌性，就業市場風險則偏向下行，這可能令局方面臨艱難的權衡。



6、明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里不認同聯儲局可能最快5月減息，今年內合共減息5次的說法，稱聯儲局目前的減息門檻相當高。



7、歐盟投票通過首套報復措施，以應對美國對鋼鋁徵收的關稅，將從4月15日開始生效。



8、本港周四凌晨4時59分（紐約周三尾市），人民幣兌美元離岸價(CNH)報7.346元，較周二紐約市場尾段急漲797點子。



9、評級機構惠譽發表報告表示，預期2025年香港和內地商業房地產(CRE)將持續面對寫字樓樓面供應過剩和零售銷售疲軟。





【焦點股】



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 關稅暫緩消息曝光後，紐約期油及布蘭特期油分別轉升超4%



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 現貨金收報3083.17，升3.39%

- 山東黃金控股股東擬不超過10億元人民幣增持A股



汽車板塊：比亞迪(01211)、理想汽車(02015)、吉利(00175)

- 內地3月全國乘用車市場零售194萬輛，同比增長14.4%，環比增長40.2%



中船防務(317)

-首季新訂單125億元人民幣，完成年度計劃72%



普拉達(01913)

- 擬收購意大利Versace的交易據報面臨談判破裂風險，交易代價由較早前約16億美元降至約13.8億美元，仍可能作小幅調整，公布交易的時間亦可能推遲。



龍湖集團(00960)

- 3月銷售額同比跌35%，首季跌28%



國泰君安(02611)

- 未來三個月擬動用最多20億元人民幣回購A股



瑞聲科技(02018)

- 完成7.8億元回購，擬新一輪斥資最多12億元作回購



中國銀河(06881)

- 預計今年首季純利27.73億元至31億元人民幣，按年增長70%至90%



華泰證券(06886)

- 預計今年首季純利34.37億至36.66億元人民幣，按年增加50%至60%



中國宏橋(01378)

- 將斥最多20億元回購股份



中國鋁業(02600)

- 控股股東昨日斥資1.3億元人民幣增持AH股





【油金報價】



紐約期油上漲0.75%，報62.82美元/桶



布倫特期油上漲4.62%，報65.72美元/桶



黃金現貨上漲0.12%，報3086.82美元/盎司



黃金期貨上漲0.74%，報3102.74美元/盎司