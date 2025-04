10/04/2025 08:20

【關稅戰】6美企涉台軍售中方列不可靠實體清單,12家出口管制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》中美關稅戰進一步升級,美國對中國商品合共104%的巨額關稅已經於昨日(9日)下午生效。中國當日宣布強硬再反制措施,對美國進口商品加徵關稅稅率提高至84%,此外,將護盾人工智能公司等6家美國企業列入不可靠實體清單,將12家美國實體列入出口管制管控名單。



*護盾人工智能等6家實體列入不可靠實體清單*



商務部公告,為維護國家主權、安全和發展利益,決定將護盾人工智能公司(Shield AI,Inc.)、內華達山脈公司(Sierra Nevada Corporation)、賽博勒克斯公司(Cyberlux Corporation)、邊緣自治運營公司(Edge Autonomy Operations LLC)、Group W公司(Group W)和哈德森技術公司(Hudson Technologies Co.)等6家實體列入不可靠實體清單,並採取以下處理措施,一是禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動;二是禁止上述企業在中國境內新增投資。公告未盡事宜按《不可靠實體清單規定》執行,自2025年4月10日12時01分起實施。



商務部新聞發言人表示,近年來,護盾人工智能公司、內華達山脈公司等6家公司不顧中方強烈反對,或參與對台軍售,或與台開展所謂軍事技術合作,嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。中方依法追究其不法責任。



中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題,僅依法針對極少數危害我國家安全的外國實體,誠信守法的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業,並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。



*將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單*



此外,商務部公告,為維護國家安全和利益,履行防擴散等國際義務,決定將美國光子公司等12家美國實體列入出口管制管控名單,並採取以下措施:一是禁止向上述12家美國實體出口兩用物項;正在開展的相關出口活動應當立即停止。二是特殊情況下確需出口的,出口經營者應當向商務部提出申請,自2025年4月10日12時01分起正式實施。



商務部新聞發言人表示,為維護國家安全和利益,履行防擴散等國際義務,商務部決定將12家美國實體列入出口管制管控名單,禁止對其出口兩用物項。這些實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為,任何出口經營者不得違反上述規定。



出口管制管控名單包括:

1. 美國光子公司(American Photonics)

2. 諾沃特公司(Novotech, Inc.)

3. 埃科達因公司(Echodyne)

4. 馬文工程公司(Marvin Engeering Company, Inc.)

5. 埃克索維拉公司(Exovera)

6. 特勵達.布朗工程公司(Teledyne Brown Engineering, Inc。)

7. BRINC無人機公司(BRINC Drones, Inc.)

8. 賽尼克斯公司(SYNEXXUS, Inc.)

9. 火風暴實驗室公司(Firestorm Labs, Inc.)

10. 奎托斯無人機系統公司(Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.)

11. 多莫戰術通信公司(Domo Tactical Communications)

12. 英斯圖公司(Insitu, Inc.)