10/04/2025 08:27

【傾力救市】北京國資委：國有股東按市場化原則適時增持股票

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》關稅戰引發全球資產大幅波動，繼「國家隊」後，地方國資平台也紛紛發聲。北京市國資委近日召開市管企業控股上市公司座談會，堅定維護資本市場穩定，全力推動上市公司高質量發展。會上，北京市國資委要求市管企業要實施產業鏈整合，支持市屬國企優質資源進一步向控股上市公司匯聚，對市屬企業市值管理提出了完善機制建設、制定合理可持續分紅政策等要求，國有股東按市場化原則依法合規適時增持股票。



*上市公司有計劃實施股票回購*



會議提出，要樹立負責任的大股東形象，積極向資本市場釋放利好訊號，國有股東按市場化原則依法合規適時增持股票，具備條件的上市公司有計劃實施股票回購，有效維護上市公司市值。



會議專門對市屬企業市值管理工作進行了部署，要求各企業要將市值管理作為一項長期戰略管理行為，明確組織領導和責任落實機制，持續提升應對資本市場複雜情況的能力水平。引導和推動控股上市公司牢固樹立投資者回報意識，制定合理可持續的利潤分配政策，增強現金分紅穩定性、持續性和可預期性。



*重點支持高精尖企業適當時機登陸資本市場*



會議指出，各企業要加強上市資源的評估、篩選和培育，聚焦資本市場與科技創新的深度耦合，重點支持科技含量高、創新能力強的高精尖企業和專精特新企業選擇適當時機登陸資本市場。支持優質上市公司實施產業鏈整合，支持市屬國企優質資源進一步向控股上市公司匯聚。



會議提出，市屬企業要加強對資本市場政策研判，推動控股上市公司通過配股、非定向增發和發行可轉債等方式募集資金支持主業發展和高新技術項目落地，合理利用債券市場融資，鼓勵發行REITs盤活存量資產。



據不完全統計，截至目前，除北京外，還有山東、四川、上海、安徽等多地國資委，就推動相關上市公司強化市值管理，切實維護全體股東權益和資本市場穩定，持續提升投資價值採取了相關舉措。