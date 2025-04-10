10/04/2025 08:41

【關稅戰】王文濤與歐盟委員視頻會談，電動車價格談判立即開展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇8日下午舉行視頻會談，雙方圍繞加強中歐經貿合作、應對美加徵所謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，為企業創造更有利的營商環境，並立即開展電動汽車價格承諾談判，以及討論中歐汽車產業投資合作問題。



雙方支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。雙方表示，將繼續在世貿組織框架下加強溝通，共同推進世貿組織改革，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。



*加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作*



王文濤表示，李強總理與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，向外界傳遞了積極的信息。中方願與歐方相向而行，共同落實好中歐領導人達成的重要共識，加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作。



王文濤指出，美國所謂「對等關稅」嚴重侵犯各國正當利益，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方對此堅決反對，已採取反制措施堅定維護自身權益。美方威脅對中國徵收額外50%關稅，是錯上加錯。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方願通過磋商談判解決分歧，但如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。



王文濤強調，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。



謝夫喬維奇表示，美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，對歐中及弱勢國家造成嚴重影響。美國僅佔全球貨物貿易的13%，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和產業合作。