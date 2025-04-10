10/04/2025 09:32

【關稅戰】王文濤與馬來西亞貿工部長通話，加強中馬和東盟合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》商務部部長王文濤9日與東盟輪值主席國、馬來西亞貿工部長扎夫魯視頻通話，雙方圍繞加強中馬和中國－東盟經貿合作、共同應對美加徵所謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。王文濤表示，中方願與包括東盟在內的貿易夥伴一道，加強溝通協調，在相互尊重的基礎上，通過平等對話磋商解決各自關切，共同維護多邊貿易體制。



王文濤表示，美方所謂「對等關稅」罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實，嚴重損害包括中國和東盟國家在內的各方正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。美方做法既損害美國自身利益，也危及全球經濟發展和產業鏈供應鏈穩定，嚴重破壞國際貿易體系。對此，中方堅決反對，已採取果斷措施予以反制，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。



扎夫魯表示，馬貿工部已發表聲明，認為美國政府有關政策不符合世界貿易組織所規定的自由公平貿易原則。馬方充分尊重中方立場，願共同支持多邊主義和全球貿易發展，將與東盟各國就美國「對等關稅」系列措施展開磋商、共同應對。