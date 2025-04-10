10/04/2025 16:30

【關稅戰】大行再唱好金價，金礦股及黃金ETF點部署？

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普宣布，暫緩對其他國家徵收較高稅額對等關稅，但對中國加徵的關稅稅率提升至125%，市場擔心中美貿易緊張局勢進一步升級。受避險資金推動，紐約期金昨日升3%，於今日亞洲交易時段最多再升逾2%，每盎司高見3149.2美元。金價再獲大行唱好，其中德銀上調今明兩年金價預測，料今年第四季見3350美元，金礦股今日普遍急升，SPDR金ETF(02840)亦升逾2%，若繼續看好金價應如何部署？



*美對華關稅加至125%，全球首季黃金ETF流入量創3年高*



美國總統特朗普昨日宣布暫停向非報復性國家實施關稅措施90日，期間大幅降低對等關稅至10%，而隨著中國昨晚再對美國進口商品加徵關稅率提高至84%，特朗普決定即時對中國進口產品徵收的關稅提高至125%。資金流向金市避險，國際金價昨天顯著造好，錄得逾一年半以來最大單日升幅。紐約期金收市升3%，報每盎司3079.4美元。現貨金最高曾升3.93%，至每盎司3099.47美元，逼近3100美元水平，收市報3083.17美元，仍升3.39%。紐約期金於今日亞洲交易時段再升逾2%，每盎司高見3149.2美元；現貨金則再升逾1%，每盎司高見3132.67美元。



值得一提，世界黃金協會(WGC)公布的數據顯示，今年第一季度在避險情緒推動下，全球實物支持的黃金交易所交易基金(ETF)錄得三年來最大的季度資金流入。期內黃金ETF淨流入226.5噸，價值211億美元，是自2022年第一季度以來最大流入。截至今年3月底，黃金ETF的黃金總持有量已增加3%，達3445.3噸，這是自2023年5月以來的最大持有量。此前黃金ETF的黃金持有量最高紀錄是2020年10月的3915噸。



*德銀上調今明兩年金價預測，今年第四季料見3350美元*



德銀近日發表報告指，考慮到全球經濟和地緣政治發展，將今明兩年金價預測分別上調至每盎司3139美元和3700美元，此前預測分別為2725美元及2900美元。德銀指，儘管本周出現調整，但黃金的牛市理由依然強勁，預測今年第四季金價進一步升至每盎司3350美元。自2022年以來，各國央行對黃金的需求，從佔金市的10%增至24%，相比央行對公債的需求，僅佔淨發行量的7%至10%。



另道富環球投資管理SPDR上周發表的每月黃金監測報告指，鑑於2025年第一季金價強勁上升及ETF資金流入穩健，將今年基準情景的金價預測按市值調整為每盎司2800至3100美元（50%概率），同時將樂觀情景範圍上調至每盎司3100至3400美元，並將此高價情景的概率提升10個百分點至40%，悲觀情景則調整為每盎司2500至2800美元（10%概率）。就6至9個月的中期而言，道富環球結構性看好黃金市場，支撐因素包括投資者需求回升、美國經濟衰退及滯脹風險上升、地緣政治不確定性持續、新興市場央行持續增持黃金，以及實物市場供應緊張。然而，金價整固或5至7%回調的風險不容忽視，惟預期黃金消費者和金融投資者將在此類下跌期間逢低買入。



高盛亦預計黃金仍是最熱門資產，該行認為宏觀經濟風險和相對較低的投資者持倉為黃金價格進一步上漲創造了條件，且黃金和其他貴金屬被豁免於新關稅之外，預計特朗普政府今後也不會對它們徵收關稅。



*紫金擬斥最多10億人幣回購A股，首次回購總額達5億人幣*



值得一提，紫金礦業(02899)(滬:601899)昨日公布，擬斥6億至10億元人民幣回購最多5882.35萬股A股，回購價格上限為每股17元人民幣，回購股份佔總股份數比例為0.13%至0.22%，回購實施期限為不超過12個月。集團又指，周二（8日）首次斥5億元人民幣回購約3202.97萬股A股，佔總股本比例為0.12%，每股回購價格為15.3元至15.89元人民幣。



另外，招金礦業(01818)上月宣布，完成配售1.4億股，淨籌約19.7億港元，擬用作補充公司營運資金及償還銀行貸款。此外，民生證券指，招金礦業2024年全年業績超預期，量價齊升推動公司業績創新高。公司持有海域金礦70%的股權，海域金礦目前已全面進入建設快車道，增量貢獻未來可期；公司聯手紫金布局海外，擴大業務版圖。



*黃德几：金價受惠央行增持料大漲小回，金礦股及黃金ETF宜待回落才吼*



金利豐證券研究部執行董事黃德几指，特朗普的關稅政策飄忽不定，現時對全球各國暫停徵收10%以上關稅90日的安排即時成為全球所有資產由谷底大幅回升的理由，今日升得最少反而是內地及香港股市，這亦屬合理，始終現時125%關稅只針對中國。至於金價其實在幾個交易日前才再創新高，走勢比全球其他資產都強，日前也下跌只因市場出現恐慌性情緒，連美國長債價格也急跌，但從客觀角度來看，相信金價仍是大漲小回，當然技術上金價之前升至歷史高位出現見頂訊號，包括三頂背馳，之前高位會成為今次反彈第一個阻力。不過，以特朗普過去作風，暫緩90日徵稅也可能再變，所以全球各國央行特別是中國及日本持有美國國債水平較高，他們會設法抵銷此不利情況，當中必定要增持黃金，以降低美元於環球貨幣的霸權地位，黃金正因有避險資金流入而維持長期升勢，但現時可先看金價能否再破頂，不宜高追，回至20天線才買入。如果聯儲局下半年有一定程度減息幅度，而全球各國央行在應對貿易戰時會繼續增持黃金，金價可維持大漲小回格局，故有預測指今年底前再升10%、至明年升多20%不出奇，事實上過去兩三年都有類似趨勢。



黃德几續指，金礦股今日再升至高位，宜待回落才吼，港股今日也較外圍弱勢，金礦股亦會受港股氣氛影響，而當中招金有好幾個技術大位都接近16.7元，相信該處阻力頗大，今日亦重上20天線，很接近阻力位置，事實上現時很難推介任何一隻金礦股，紫金相對弱勢，但之前出現很大下跌裂口，今日補回些少重上100天線，走勢稍為好轉。雖然招金基本因素較佳，但紫金相對落後，回購亦令其A股近日再造好，H股也連日反彈，惟現時買已遲了些，料最多補完裂口，20天線約17元阻力頗大，山東黃金(01787)更已升近之前高位，博破頂有難度。至於黃金ETF，從長線投資來看，SPDR金ETF回至20天線以下會是入市時機；若想在投資組合中配置黃金，而又能承受例如10%無利息回報，純粹博金價上升及憧憬央行增持，20天線會是合理入市水平。



金礦股今日普遍上升，紫金礦業升5.39%收報15.64元，招金礦業升7.04%報16.12元，山東黃金升6.31%報19.22元，靈寶黃金(03330)升10.42%報8.16元，中國黃金國際(02099)升4.15%報46.45元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升2.43%報2233元，價值黃金ETF(03081)升2.35%報73.1元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉