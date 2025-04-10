10/04/2025 15:33

【關稅戰】外交部駐港公署斥美方為野蠻人，勿指望等到中國電話

《經濟通通訊社10日專訊》外交部駐港公署發言人就美國對華加徵嚴重不合理關稅，致信《南華早報》表示，美方不顧國際社會普遍反對，以荒唐的藉口對所有交易夥伴徵收所謂「對等關稅」，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸淩，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序。公署表示，美方此舉並不會讓美國再次偉大，只會讓美國變成21世紀的野蠻人。



發言人表示，《南華早報》報道，美方聲稱「中方想達成交易，但不知如何開始。我們在等他們（中國）的電話」。事實是美方不知如何開始，醉心於欺凌、訥詐全世界的「藝術」。中方正要告美方，妄圖揮舞關稅大棒逼迫世界各國打電話認輸的野蠻人，永遠不要指望等到中國的電話。如美方真有誠意與中方就關稅問題進行對話，就應立即糾正錯誤做法，拿出平等、尊重、互惠的態度。如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。



公署又說，注意到美國加徵的不合理關稅同樣適用於香港，強調香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，堅信在中央政府和祖國人民的堅定支持下，香港完全有能力、有信心、有底氣妥善應對。(bi)