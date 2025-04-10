10/04/2025 16:54

《本港經濟》中小企3月營商指數上升，商用服務及物流業表現尤佳

《經濟通通訊社10日專訊》政府統計處今日發表今年3月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從2月在收縮區域的42.1上升至3月的43.5，而未來一個月(即今年4月)的業務收益展望動向指數為46.5。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在3月均較上月上升，特別是商用服務業(從45.1上升至48.4)及物流業(從36.3上升至39.0)。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從2月的45.9上升至3月的46.6，而未來一個月的新訂單展望動向指數為46.9。



*關稅戰令環球經濟下行風險顯著上升*



政府發言人表示，3月中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的整體預期較上一個月改善。整體就業情況亦好轉。



展望未來，隨著美國在4月大幅增加對差不多所有貿易夥伴的進口關稅，環球經濟的下行風險和外圍環境的不明朗程度顯著上升。這可能會對營商氣氛構成壓力。政府一直從多方面為本地企業(尤其是中小企)提供支援，並會繼續密切監察相關情況。(cl)



