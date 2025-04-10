10/04/2025 17:33

【關稅戰】林紹波：關稅或致貨運業務中斷，正領導跨部門小組應對

《經濟通通訊社10日專訊》中美關稅戰全面開打，環球貿易直接受到衝擊。國泰航空(00293)行政總裁林紹波向員工發信，指最新的關稅發展為全球各產業和地區帶來不確定性，國泰亦未能倖免，他一直領導一個跨部門工作小組，以確保可以一致而靈活地回應，並持續評估一系列可能的情況和應對措施。



林紹波指出，航空業屬全球性產業，極易受到相關不確定性所影響，與其他產業參與者一樣，國泰亦未能倖免，集團有機會面臨貨運業務中斷、旅客行為改變、成本增加和供應鏈壓力等影響。



他稱，國泰過往一直能克服環境波動的挑戰，相信這次亦會再次做到，而過去數年所建立的堅實基礎，會讓集團較以往任何時候都更具韌性和適應力。他指集團正採取積極措施，使其處於最佳位置，應對事件和減輕影響。(bi)