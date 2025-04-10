10/04/2025 19:05

【關稅戰】貿發局：關稅對環球貿易影響負面，港商開拓新市場應對

《經濟通通訊社10日專訊》香港貿發局表示，今次美國向所有貿易夥伴徵收對等關稅較市場預期進取，可能對環球貿易、投資及經濟環境造成負面影響，但最終的影響程度，要視乎美國主要貿易夥伴採取的相應行動。然而，目前美國主要貿易夥伴的回應行動並未明朗，貿發局會密切注視未來事態發展。



*貿易戰升級將嚴重打擊環球貿易，港商開拓新市場應對*



該局指，若美國主要貿易夥伴採取相應加徵關稅行動，貿易戰升級將嚴重打擊環球貿易、投資及經濟活動。若美國主要貿易夥伴採取大幅減免關稅，則有望大大降低影響。過去幾年持續因地緣政治的影響，很多內地及港商已發展多元業務（例如把部分生產工序外移），並積極開拓新市場，應對環境轉變。



*將設香港風險管理隊，助港企對接內地和東盟企業*



貿發局表示，一直通過加強外展工作、開拓新市場、推廣香港營商優勢和加強國際聯繫，助港商積極發展新市場，為港商創商機，以抵禦美國關稅政策複雜多變所帶來的影響。踏入2025至26年度，貿發局繼續透過大型推廣活動、參與海外展會及外訪團，向海外商界宣傳香港的最新發展，協助香港產品及服務業企業走出去；包括組織代表團出訪東盟，探索食品及保健產品業的機遇，以及沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國，捕捉中東基礎設施發展所帶來的機遇；將成立「香港風險管理隊」，協助香港企業對接有意發展跨境業務的內地和東盟企業控制營商風險。



*續加強推廣香港會展業，吸引更多企業來港營商*



貿發局指，會加大力度向內地及環球商界積極推廣香港優勢和機遇，進一步鞏固香港作為環球雙向投資及商業樞紐的重要角色，並繼續加強推廣香港會展業，吸引更多國際和內地企業來港營商，參與各項盛大的貿易展覽及會議，協助帶動旅遊、酒店、餐飲、零售等行業的經濟。(bi)