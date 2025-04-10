10/04/2025 19:32

《再戰明天》聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社10日專訊》聖路易斯聯儲總裁發表講話，及美國公布PPI等數據，料為周五（11日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐盟經濟和財政事務部長非正式會議舉行（至12日），歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加。本港時間周五晚6:00pm，西班牙首相桑切斯會見中國國家主席習近平和國務院總理李強。6:45pm，歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加歐元集團會議，拉加德參加記者會。9:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯接受雅虎財經的訪問。10:00pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話，並參加一個談話節目。



*德國公布CPI，紫金礦業公布業績*



數據方面，周五7:50am（本港時間．下同），日本公布3月貨幣供應M2；3月貨幣供應M3。2:00pm，英國公布2月服務業指數，月率升幅料維持於0.1%；2月工業生產年率跌幅料由1.5%擴大至2.3%，月率料由下滑0.9%改善至升0.1%。同一時間，德國公布3月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.3%，年率升幅料由2.3%收窄至2.2%。8:30pm，美國公布3月生產者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由3.2%擴大至3.3%。10:00pm，美國公布4月密歇根大學消費者信心指數，料由57降至53.8。



在本港，明日公布業績的公司有:紫金礦業(02899)等。(wa)