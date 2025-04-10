10/04/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.18714 +12.952 一周 3.32381 +4.155 兩周 3.38298 +4.036 一個月 3.51137 +1.137 兩個月 3.72964 - 三個月 3.8 - 六個月 3.85518 +1.351 一年 3.95214 +1.863

《經濟通通訊社10日專訊》在關稅戰陰霾下，港元拆息維持平穩，港元匯價則呈強。據彭博報價系統，港匯昨晚曾見7.7532兌1美元，為2021年2月以來最強，距7.75強方兌換保證僅約30點，港元今早則在7.7564-7.7628之間上落，最新報7.7621。港元拆息今日普遍上揚，其中，隔夜息回升近13基點至3.18714厘，為3月31日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息微升至3.51137厘。反映銀行資金成本的三個月拆息維持3.8厘，六個月及一年期拆息分別報3.85518厘和3.95214厘。分析指，股票南向通成交增加帶動港元需求，加上市場參與者傾向保留更多港元以應對貿易關稅戰的不確定性，令港匯短線偏強，但進一步升至7.75強方兌換保證機會不大，當港匯再更貼近強方保證，而美息仍高於港息下，將加強套息交易誘因，市場買入美元需求會提升。(cl)資料來源：香港銀行公會