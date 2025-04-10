10/04/2025 09:40

【關稅戰】工總莊子雄︰中美已無可能再做生意，業界持觀望態度

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普早前表示，由於中國不尊重世界市場，決定即時對中國徵收的關稅提高至125%，並暫緩對其他國家徵收較高稅率的對等關稅90日。香港工業總會主席莊子雄出席電台節目時表示，美方非常不理性，進出口商都處於觀望態度，現時中美兩地已經無可能再做生意，所以就算美國對華加徵多少關稅，「數字上已經無影響」。



他指出，現時對企業最大挑戰，是產品如果繼續在中國生產，不知道能否出貨，美國的買家亦反應不到、不知怎樣做。業界上亦有部分買家詢問可否取消訂單，有買家要求不要太快出貨。



他又指，港商要分散在東盟的投資，但認為現在談未來策略為期太早，因為不知道美國會否對東盟加徵關稅，加上設廠時間需時，對港商的投資風險亦很大。



*麥萃才料美方想與中方脫勾斷鏈*



浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在同一節目表示，關稅加至125%基本上中美已經不能貿易，面對如此高的關稅，等於已經「無生意做」，他相信美方是想與中方脫勾斷鏈，除非雙方有對話，否則企業不應再存有幻想，應該專注發展其他市場。(kl)