10/04/2025 10:07

【關稅戰】施羅德：關稅導致通脹加劇增長放緩，聯儲局左右為難

《環富通基金頻道10日專訊》施羅德投資集團首席投資總監Johanna Kyrklund及資深經濟學家George Brown指，美國總統特朗普計劃將美國進口貨品關稅提高至25%以上，導致物價大幅上漲，並抑制經濟增長。備受矚目的新關稅比預期更具懲罰性。白宮不只針對其他國家對美國出口商品徵收同等關稅，還針對非關稅壁壘。提案將使美國的有效關稅提高至25.3%，這將會導致美國物價上漲2%，經濟增長減少近1%。這些估算並未考慮其他國家可能採取的任何報復措施。



這些關稅是根據美國對貿易夥伴的貿易逆差，採用非常規的方式制定出來的。特朗普聲稱這是每個國家對美國出口產品徵收的「實際」關稅。對於計算出關稅高於10%的國家，美國將徵收相當於其一半的對等關稅。例如，根據美國政府估計，北京對美國出口商品徵收67%的關稅，因此，除了在特朗普就職以來美國對中國徵收的20%關稅之外，中國還將面臨34%的額外關稅。除加拿大和墨西哥之外，美國政府將會向所有其他國家徵收10%的基準關稅。



*將使美國物價上漲2%，對經濟增長造成0.9%打擊*



據估計，美國政府迄今所採取的行動，將使美國的有效關稅率再提高17.6個百分點至25.3%。在未計入任何報復措施前，這將使美國物價上漲約2%，並對經濟增長造成約0.9%的打擊。相比之下，同類報復措施只會使有效關稅率再增加1.3個百分點，對經濟的影響微乎其微。



在美國以外的地區，對等關稅對經濟的影響差異很大。加拿大和墨西哥將會鬆一口氣，因為他們超過2.5%的國內生產總值(GDP)是來自美國對兩國生產的製成品的需求。在另一端，亞洲經濟體普遍受到重創。中國及越南的損失可能超過GDP的0.5%。歐盟和日本則可能處於中間水平，兩地面臨的衝擊約為GDP的0.3%至0.4%。



結果取決於各國選擇如何回應。雖然白宮表示對等關稅可以透過談判降低，但已有數個國家表示將採取反制措施報復。因此，風險似乎更傾向於關稅進一步上漲。舉例來說，如果美國政府實施全面的對等關稅，美國的有效關稅率將進一步提升至35.6%。



*聯儲局明年底前或減息逾四次，英歐央行將再減息*



關稅的滯脹影響（經濟增長下滑、物價上漲）讓美國聯儲局陷入「進退維谷，左右為難」的境地。短期內，阻力最小的路徑將是慣性(inertia)，因為其經濟影響的不確定性很高。再往後看，經濟衰退風險的上升確實代表著聯邦公開市場委員會可能會在2026年底之前實現超過目前「點陣圖」中的四次減息。



對於其他央行而言，其政府採取的反制措施及財政支援措施的組合也會使其工作變得複雜。但整體而言，預期英倫銀行和歐洲央行將透過進一步減息來防範經濟下行的風險，而日本央行則可能無法在2025年進一步加息。



*政府債券具對沖經濟衰退風險價值，持續看好黃金*



Johanna Kyrklund指，當然，特朗普的開場白表明美國關稅將高於施羅德的預期，而且施羅德正在下調經濟增長預測。這導致施羅德減少股票投資，並認為政府債券在本經濟周期中具有對沖經濟衰退風險的價值。施羅德持續看好黃金，因為黃金可受惠於較弱的經濟增長，以及債務水平上升所造成的結構性風險。



展望未來，全球其他國家的反應將至關重要。名單上的國家必須作出決定，是進行報復並升級貿易衝突，還是考慮減少與美國的貿易不平衡。這需要多長時間對於投資市場來說也很重要。但也要嘗試找出一些正面的因素。在實體圖表上，特朗普列出的框架非常清晰。人們可能會對這種方法--對比每個國家對美國的貿易逆差--提出質疑，但透過運用徵收50%計算稅率的原則，他們已經為談判奠定了明確的起點。這可能會讓人覺得像是下一盤蛇梯棋(snakes and ladders)，但至少人們開始了解遊戲規則，這為投資市場提供了對這些風險進行定價的基礎。(wa)