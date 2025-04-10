10/04/2025 11:29

【傾力救市】中金：匯金增持ETF釋積極訊號，A股顯中長期價值

《環富通基金頻道10日專訊》近期特朗普實施「對等關稅」引發全球資產大幅波動，避險情緒傳染下，周一（7日）A股顯現明顯調整，上證指數和滬深300跌幅均超過7%，創下2020年2月以來的最大單日跌幅；港股恒生指數下跌13.2%，創1997年以來的最大單日回調。當日盤中，中央匯金公司發布公告堅定看好中國資本市場發展前景，充分認可當前A股配置價值，已再次增持了交易型開放式指數基金(ETF)，未來將繼續增持。當日晚間，中國誠通集團和國新集團也公告增持ETF，以及中央企業股票和科技創新類股票。



人民銀行新聞發言人隨後亦表示，將堅定支持中央匯金公司加大力度增持股票市場指數基金，並在必要時向中央匯金公司提供充足的再貸款支持，堅決維護資本市場平穩運行。



中金發表研究報告指，中央匯金等公司再度增持ETF，助力穩市場穩預期。結合歷史經驗，匯金等增持股票往往出現在A股市場面臨流動性風險和資金面負反饋的階段。從最終的行為效果看，匯金增持ETF並結合一系列後續穩市場相關舉措推出，雖然在超短期內（1至3個交易日）不排除市場可能仍有一定波動，但是隨後指數基本呈現逐步企穩跡象，並且中期來看往往是市場的偏底部區域。



*對提振市場信心有積極意義，具決心和資源*



歷史上匯金等資金入市對於對沖風險、提振市場信心有積極意義。A股當前從投資者結構層面，成交仍以個人投資者為主，外部超預期利空影響下，市場較容易出現非理性回調。匯金等資金作為政府和公共部門，購買二級市場股票ETF不僅直接為市場提供資金支持，化解資金面負反饋，更重要的是起到訊號意義，對於穩市場和穩預期都有一定的積極影響。A股穩市場機制正逐步成熟，稍早期如2015年6月底至7月初，A股波動較大，當時匯金公司和證金公司等快速入市並注入超過萬億元人民幣資金，化解市場的流動性危機，市場止跌企穩後連續反彈。



近年如2024年2月，市場連續調整後觸發雪球等衍生品平倉，資金面呈現階段性負反饋，匯金公司從單一增持藍籌ETF到擴大ETF增持範圍，快速化解了流動性壓力也穩住市場預期。境外市場的經驗也表明，外生衝擊之下政策支持市場態度需要更加堅決。如1997年亞洲金融危機外生衝擊下，香港金管局動用外匯基金買入大盤藍籌股，資金規模超1000億元，外生衝擊影響基本消除後，截至1998年年底，恒生指數反彈超40%並在基本面支撐下震盪上行至2000年初。



匯金增持ETF具備決心和資源。本次「對等關稅」政策引發海外衰退交易，國際資金受風險情緒傳染而拋售風險資產，疊加過去半年A股市場融資餘額增長，外部衝擊導致市場調整容易引發短期流動性負反饋。簡單從主要的寬基ETF成交額超常規放大估算，4月7日ETF尤其尾盤放量可能超過600億元人民幣，單日資金流入強度超出2024年2月初的水平，體現匯金公司等機構在堅定維護資本市場平穩發展上，具備決心和資源，對於市場的止跌企穩也有積極含義。



*中國股票估值再顯吸引力，受惠全球資金再布局*



中金指，客觀而言本次加徵關稅雖難免對中國經濟帶來挑戰，但中國股票市場具備較多相對有利條件。首先，市場大幅回調後，估值再度具備吸引力。截至4月7日，滬深300指數動態市盈率僅10.6倍，仍明顯低於歷史均值（2005年以來指數動態估值均值12.6倍），恒生國企指數動態估值不到10倍，比滬深300更低。從股權風險溢價的維度，滬深300的股權風險溢價在大跌之後再度上升至接近7%（基本等同於2024年9月24日上漲之前，以及2024年2月的水平）。從股息率的維度，滬深300的股息率TTM高達3.67%，超出10年期國債收益率2個百分點，反映即便盈利預期面臨挑戰，但股息穩定回報仍明顯高於債券回報率，估值具備較強吸引力。



此外，地緣敘事變化，全球資金面臨再布局。過去兩年地緣因素對全球資金流動的影響超過了基本面，最新數據顯示中國市場在全球主動基金的持倉佔比由2021年初14.6%降至2025年2月的6.5%，連續兩年相比被動基金低配約1個百分點；從持股佔比的維度，境外資金佔A股自由流通市值從2021年高點10%降至當前7.5%左右。特朗普的政策組合引發全球對美國經濟過度樂觀前景的重新審視，面對當前美國「確定的不確定性」，全球投資者被迫開始新一輪「地緣再重估」，資金從美國市場外流的壓力加大。當前中國市場估值具備較強吸引力，而且中國股市與海外股市的相關性下降具有風險分散價值，獲取外資「長錢」流入的潛力逐漸顯現。



*市場重新認知中國科創潛力，逆周期政策空間較大*



科技敘事變化讓市場重新認知中國創新潛力。DeepSeek以低成本、高性能和開源的三大超預期優勢，成為「打破西方技術壟斷」的象徵符號，更重要的是，AI突破讓市場重新認知中國科技創新的潛力，在AI人才、專利數量和應用場景具備明顯優勢。近期市場大跌後，中國科技資產普遍跌至DeepSeek發布之前的水平，在科技敘事改變之後，中國科技資產可能迎來再次配置的機會。



中國逆周期政策空間較大，若能有效應對需求不足的問題，對資產價格有正向支撐。加徵關稅對貿易順差國和逆差國的影響存在差異，美國面臨「滯脹」壓力，中國需求不足環境進一步承壓。宏觀政策應對「滯脹」和需求不足的效果有所不同，美國「滯脹」環境意味著逆周期政策面臨穩定增長與控制通脹的兩難困境。但中國在應對有效需求不足方面，政策方向更加清晰。而且經歷過此前貿易摩擦經驗，預計本輪中國政府在應對上將更有針對性，過去3年中國持續較大力度治理房地產和地方政府債務問題，為當前政策空間創造了較好的條件。



*A股或已處於偏底部區域，惟短期難免波動*



展望後市，市場或已處於偏底部區域，短期難免波動，中長期價值凸顯。短期來看，特朗普關稅政策後續演繹存在較大不確定性，全球市場波動導致風險傳染，預計關稅政策也將導致A股企業盈利預期下修，A股市場短期難免出現階段性波動。不過，4月7日市場下跌存在明顯的恐慌情緒，跌幅已大體計入企業盈利影響程度，而且估值吸引力再度凸顯，無論從歷史縱向對比，還是全球橫向對比，以及和債券回報率相比，中國股票市場都具備較高的性價比。



配置層面，短期波動環境下紅利低波股票或相對佔優，受益內需政策發力的消費和投資板塊也有交易機會。中期維度成長行業中期走勢取決於產業景氣度和盈利周期，DeepSeek的突破為AI應用場景發展提供了條件，當前AI產業的高景氣或仍在早期，仍是中期的重要主線，回調將迎來布局機會。未來伴隨穩增長政策進一步加碼、有效需求回升，消費領域有望逐步迎來趨勢性行情。(wa)