10/04/2025 15:22

【關稅戰】法外貿行：美國關稅或引發保護主義，損害全球經濟增長

《環富通基金頻道10日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)發表研究報告指，4月2日美國總統特朗普以「解放日」為名宣布了一系列全面關稅，標誌著其貿易政策顯著升級。美國這些旨在實現「互惠」和重新平衡全球貿易的關稅，在全球引發了軒然大波，特別是在許多經濟體高度依賴對美國出口的亞洲。



*削弱亞洲國家競爭力，令中國難繞過美國關稅*



一些國家（如越南、柬埔寨和中國）的關稅稅率遠高於美國大部分進口產品的基準稅率(10%)，其中，越南的關稅為46%，柬埔寨為49%。（編按：特朗普於本港時間今晨表示，批准為期90日的暫緩措施，期間大幅降低對等關稅至10%，適用於中國以外的國家及地區。）這兩個國家被重點針對並非巧合，因為它們是很大一部分中國出口產品的組裝地，特別是越南。



從這個角度來看，這些關稅不僅有可能削弱亞洲國家的競爭力，而且令中國更加難以通過其他國家或地區進行產品組裝和再出口，進而繞過美國對其產品徵收的關稅。換言之，與上一屆政府相比，特朗普似乎決心針對亞洲（乃至全球）的每一個經濟體，特別是那些與美國存在巨大貿易逆差的經濟體。



*中國經濟料受深遠影響，惟應對籌碼較多*



長期以來，中國一直是特朗普貿易戰的焦點，目前中國對美出口商品的綜合關稅稅率從之前的20%上升至54%。預計此次關稅上調將對中國經濟產生深遠影響，2025年中國GDP增速可能會下降一個百分點。關稅的影響將會波及各個行業，包括對中國經濟戰略至關重要的電子和半導體等高科技行業。



中國已經宣布了對美國的關稅反制措施，此外預計中國可能還會放鬆貨幣和財政政策，以減輕對經濟的負面影響。換言之，儘管美國關稅帶來的衝擊相當大（如果美國堅持維持巨額關稅，衝擊規模可能不亞於2008年），但中國仍然可以通過降低利率、擴大流動性以及為出口提供稅收減免等方法，設法實現4%左右的增長。但後者顯然會增加通縮壓力，為了繼續推動出口，生產者和出口價格增速可能仍保持負值，甚至下滑更快。



*台灣關稅或轉嫁美國消費者*



美國的重要盟友--日本和韓國也受到了影響，這兩個經濟體的出口產品被徵收了約25%的關稅。另外，台灣也在被加徵關稅的範圍內，不過這些關稅很可能轉嫁給美國消費者，至少對於高端半導體來說是這樣，因為這類產品的價格彈性非常低，並且基本都是由台灣公司提供的。



最後，即便目前正在與美國談判雙邊投資協議的印度也受到了衝擊，但如果協議達成，目前對印度徵收的部分關稅似乎可能會取消。毋庸置疑，印度將比以往任何時候都更願意接受美國對其企業市場准入的條件，作為取消關稅的交換。



*中國對美國鋼鐵和鋁出口受限，惟受汽車關稅衝擊有限*



特朗普不僅推出「對等關稅」政策，還有不能忽視的行業關稅。首先是鋼鐵和鋁，這些關稅已經實施，但在「解放日」被再次重申。中國自特朗普第一屆政府以來就始終面臨挑戰，對美國的鋼鐵和鋁出口受到限制，此外，這些關稅還主要影響了韓國和越南。幾日前宣有加徵的汽車關稅，日本和韓國是最大的輸家。相比之下，由於中國專注於電動汽車，受到汽車關稅的衝擊相對有限，但高額的對等關稅實際上使得相對收益幾乎消失。



受加徵關稅影響的國家已經紛紛提出將採取反制措施的警告。中國強調提高關稅並不能解決美國的經濟問題，並率先採取行動，將美國所有進口商品的關稅直接提高到70%。歐盟也表示，如有必要將準備採取反制措施。中國、韓國和日本也暗示將採取聯合應對措施，但日韓的態度並不明朗。



*關稅政策削弱美國在亞洲影響力，或加劇亞洲緊張局勢*



總而言之，貿易緊張局勢的升級有可能開啟一個新的保護主義時代，這不僅可能破壞全球貿易體系，還會損害美國經濟，導致通脹上升和增長放緩。但壞消息遠不止於此。除了經濟影響之外，特朗普的關稅政策還具有重大的地緣政治影響，因為這印證和加劇了全球化和合作趨勢的背離。特朗普政府的對外政策很可能會促使其他國家重新評估其貿易關係，並尋求其他市場，從而削弱美國在亞洲的影響力。(wa)