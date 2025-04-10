10/04/2025 10:12

【傾力救市】大摩：上調中國必需消費板塊評級，建議增防御性資產

《經濟通通訊社10日專訊》摩根士丹利表示，上調中國必需消費品行業至「中性」，並將貴州茅台(滬:600519)、華潤電力(00836)加入關注名單，同時下調信息技術板塊至「中性」。調整反映了關稅不確定性以及全球宏觀增長和風險資產下行風險加劇，而A股在可比歷史背景下更具韌性。



大摩指，選擇茅台因其基本面具有較高可預見性，同時受益於國內消費的潛在刺激措施，而其本益比顯示下行空間有限。中國「國家隊」的積極買盤也表明流動性支持將逐步增強。選擇華潤電力是因為在貿易緊張局勢和經濟放緩的背景下，電力股的基本面仍具高穩定性和確定性，華潤電力今年可維持至少5%的股息殖利率，比主要同行有更好的確定性。



大摩表示，建議採取更均衡的投資組合策略，增持防禦性資產和A股敞口，同時保持靈活，密切關注潛在的中美貿易談判以及中國加大寬鬆力度。(ry)