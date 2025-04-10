10/04/2025 14:24

【關稅戰】東盟不對美關稅採報復措施，澳洲拒攜手中國抗美國關稅

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普周三（9日）宣布，除了中國外，暫停對其他國家實施對等關稅措施90天，在此期間大幅降低對等關稅至10%，中國的關稅則上升至125%。東盟最新聲明指出，東盟承諾不對美國關稅採取報復性措施，並表達與美國進行坦誠和建設性對話以解決貿易相關問題的共同意願。



中國商務部部長王文濤昨日（9日）與東盟輪值主席國、馬來西亞貿工部長扎夫魯視頻通話，雙方圍繞加強中馬和中國-東盟經貿合作、共同應對美加徵所謂「對等關稅」等問題深入坦誠交換意見。



*澳洲據報拒絕與中國共同抵制美國關稅*



此外，據《路透》報道，澳洲周四拒絕了中國政府提出的共同抵制美國關稅的建議，並表示將繼續推動貿易多元化，降低對最大貿易夥伴中國的依賴。澳洲副總理馬勒斯稱，我們不會在任何競爭中與中國攜手。



澳洲將近三分之一的出口商品運往中國。對美國的出口不到澳洲商品出口總額的5%。澳洲總理阿爾巴尼斯早前表示，美國對澳洲徵收關稅「毫無邏輯依據」，但澳洲政府不會採取報復行動。(ct)