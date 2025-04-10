10/04/2025 09:54

【聚焦人幣】美對華關稅加至125%，人民幣即期開市升48點子

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2092，較上個交易日跌26點子，六連跌，再創2023年9月11日以來逾一年半新低，和市場預測偏離擴至近1400點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開48點子，報7.3450，上個交易日即期匯率收盤報7.3498。盤初跌20點至7.3518元，創2007年12月26日以來逾17年新低。



在中國昨日傍晚宣布進一步反制，將對美國進口商品加徵84%關稅後，美國總統特朗普隨即反擊，對中國進口產品徵收的關稅提高至125%，同時對部分國家暫停實施新關稅，為期90天。消息公布後，紐約市場的人民幣兌美元離岸價(CNH)急漲，整體交投於7.4273至7.3433元區間浮動。



市場指出，美國對其他經濟體的關稅暫停90天，可能部分緩和中國的出口格局，但當前人民幣貶壓有所累積，中國監管層保持對中間價的強力過濾，助力穩定市場預期。此外，越來越多的猜測認為，在與美國迅速升級的貿易戰中，包括中國在內的美國國債主要外國持有者可能正在拋售部分投資組合。(jq)