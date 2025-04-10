10/04/2025 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收升69點子，止六連跌，報7.3429

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日早盤刷新逾17年新低後轉升，收報7.3429，較上個交易日4時30分收盤價升69點子，止六連跌，全日在7.3366至7.3518之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌112點子，報7.3537。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.2092，較上個交易日跌26點子，六連跌，再創2023年9月11日以來逾一年半新低，和市場預測偏離擴至近1400點。



星展銀行指出，美國對等關稅暫停把中國排除在外，還繼續提高中國的關稅，表明短期內中美談判空間不大，市場正密切關注中國會否允許人民幣走軟以緩衝關稅衝擊。當然人民幣大幅走弱的可能性不太大，中國與貿易夥伴保持良好關係更為重要。



巴克萊銀行認為，人民幣需要貶值到8.4才能抵消關稅的影響，但近期中國可能會採取更大規模的刺激政策應對關稅衝擊，短期內只會允許人民幣適度貶值，但在新的世界秩序下，人民幣中期仍將走弱，可以考慮繼續做多美元/人民幣，目標7.70。(jq)