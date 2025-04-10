10/04/2025 09:30

【關稅戰】中方於世貿會議斥美國對等關稅「開錯方、吃錯藥」

《經濟通通訊社10日專訊》據《新華社》報道，世界貿易組織9日在瑞士日內瓦召開貨物貿易理事會年度首次會議。中方主動設置議題，對美國對等關稅措施及其惡劣影響表達嚴重關切，要求美方切實遵守世貿組織規則，避免對全球經濟和多邊貿易體制造成負面衝擊。



中方認為，美國是多邊貿易體制的創建者和主要受益方，以貨物貿易平衡與否評判在國際貿易中的整體獲益高低是極其片面的。所謂對等關稅是「開錯方、吃錯藥」，不僅無助於解決貿易不平衡問題，還會反噬美國自身，嚴重擾亂國際貿易秩序。



報道指，中方發言引發各方強烈共鳴。歐盟、英國、加拿大、日本、瑞士、挪威、韓國、馬來西亞、巴西、秘魯、哈薩克、乍得等46個世貿組織成員在此議程下發言，對美國對等關稅措施表達關注，呼籲美國切實遵守世貿組織規則。(sl)