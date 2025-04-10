10/04/2025 11:51

【關稅戰】傳中國帶頭拋售美國國債，特朗普關稅政策急轉彎

《經濟通通訊社10日專訊》美債過去3天大跌，周三美國10年期國債債息高見4.51厘，30年期債息更一度超過5厘，有消息指原因之一是中國政府帶頭拋售美債，報復美國對等關稅。美國有線電視新聞網絡(CNN)引述三位知情人士透露，特朗普周三(9日)早上仍未就對等關稅改變主意，但到了下午，財長貝森特向特朗普匯報美國政府債券在近幾天被大幅拋售後，特朗普對其對等關稅的態度出現180度轉變。



特朗普隨後在社交平台發文稱，決定對沒有報復的國家和地區的對等關稅暫緩90日實施，並在此期間下調至10%，同時指出，由於中國不尊重世界市場，決定即時對中國徵收的關稅提高至125%。



美國10年期國債債息目前已回落至約4.28厘，30年期債息回落到4.68厘。



*花旗：造成嚴重損害前中美或不會恢復實質談判*



《路透》引述花旗集團首席中國經濟學家余向榮表示，許多客戶詢問中國是否會出售其持有的美國公債，並指出在造成嚴重損害之前，中美之間可能不會恢復實質性的談判。



高盛近日發表報告，認為中國或會出售美元資產，以捍衛人民幣匯率並報復美國對等關稅。高盛估計，截至1月，美國國債約佔中國官方外匯儲備的40%，即約1.1萬億美元。



美國知名創投家、特朗普支持者帕里哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)周三凌晨在X發文稱，他從一些人那裏聽到中國正在拋售美國國債，試圖推高殖利率，並藉此改變市場的敘事走向。(sl)