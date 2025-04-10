10/04/2025 14:54

【傾力救市】內地銀行回購增持貸款授信總額已超3000億

《經濟通通訊社10日專訊》據《央視新聞》報道，今天從多家銀行了解到，近期各家商業銀行加快落地回購增持貸款，初步測算，授信總額已超過3000億元(人民幣．下同)。



其中，工商銀行(01398)(滬:601398)目前已累計支持及儲備上市公司回購、增持項目超400筆，涉及交易金額規模超千億元，覆蓋主板、創業板、科創板等多個板塊。近日又與多家上市公司進行對接，企業提出回購增持、加強市值管理資金需求超500億元，目前正在加緊推進中。



中國銀行(03988)(滬:601988)表示，截至3月末已支持73個上市公司股票回購增持計劃，合計達成貸款意向金額253.6億元。近期中行繼續加大對符合條件的股票回購增持計劃的資金支持。



招商銀行(03968)(滬:600036)回購增持貸款截至4月6日已立項288筆、融資金額1048億元。



興業銀行(滬:601166)截至3月末已與44家上市公司或主要股東達成股票回購增持貸款合作並完成公告，貸款上限規模超66億元，其中民營企業數量佔比超80%，科技企業佔比超60%。



去年9月24日，中國人民銀行行長潘功勝宣布創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。由人行向商業銀行發放再貸款，提供的資金支持比例是100%，再貸款利率是1.75%，商業銀行對客戶發放的貸款利率在2.25%左右。首期額度3000億元，不夠可以再增加。(sl)