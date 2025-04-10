10/04/2025 15:13

【數據解讀】機構：中國通縮壓力持續存在，料未來幾季加劇

《經濟通通訊社10日專訊》雖然春節錯月因素消退，但受食品價格弱勢、國際油價下行等多因素影響，中國3月居民消費價格指數(CPI)同比跌0.1%，連續第二個月下滑，雖然跌幅收窄0.6個百分點，但弱於季節性表現；CPI環比跌0.4%，亦創四個月最大降幅。能源價格季節性下行則拖累3月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅擴大至2.5%，創四個月最大降幅，且已連續兩年半處於負值區域。



*凱投宏觀：消費刺激措施或未能完全抵銷出口疲軟*



凱投宏觀中國經濟研究主管Julian Evans-Pritchard認為，中國通縮壓力持續存在，而且幾乎肯定會在未來幾個季度加劇。他指出，儘管中國政府表示願意採取更多措施支持內需，但財政支出仍大多用於擴大供給側，消費刺激措施似乎不太可能完全抵銷出口疲軟的影響。產能過剩預計將進一步惡化，從而加劇價格下行壓力。



*保銀資本：本月政治局會議或有刺激措施具體線索*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威亦指出，通縮壓力持續存在，CPI和PPI同比雙雙出現負值。美國對華加徵高達三位數的關稅，中美雙邊貿易額肯定很快會急劇下滑；目前尚不清楚未來數月中國對其他國家的出口將受到何種程度的影響，全球供應鏈中斷的影響也即將顯現。美國政策的不確定性仍然很高，關稅行動可能會使跨國公司擱置一些投資決定。與此同時，中國政府可能會等待貿易數據公布，然後視情況採取財政刺激應對措施。本月召開的政治局會議有望提供刺激措施出台時機和具體規模的線索。(sl)