10/04/2025 09:34

【聚焦數據】內地3月CPI跌0.1%遜預期，PPI跌幅擴大

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2025年3月，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.1%，跌幅較2月收窄0.6個百分點，但略遜於市場預期的持平。其中，城市下降0.1%，農村下降0.3%；食品價格下降1.4%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格下降0.4%，服務價格上漲0.3%。1-3月平均，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。



3月，全國居民消費價格環比下降0.4%。其中，城市下降0.4%，農村下降0.3%；食品價格下降1.4%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.4%，服務價格下降0.4%。



2025年3月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.5%，降幅較2月擴大0.3個百分點，遜於市場預期的下降2.3%；環比則下降0.4%；工業生產者購進價格同比下降2.4%，環比下降0.2%。一季度，工業生產者出廠價格和購進價格比上年同期均下降2.3%。(sl)