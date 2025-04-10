10/04/2025 10:23

【數據解讀】統計局：提振消費等效應續顯現，核心CPI明顯回升

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2025年3月，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.1%，跌幅較2月收窄0.6個百分點，但略遜於市場預期的持平；環比下降0.4%，降幅擴大0.2個百分點。同期全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.5%，降幅較2月擴大0.3個百分點，遜於市場預期的下降2.3%；環比下降0.4%，降幅擴大0.3個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，這主要受季節性、國際輸入性因素等影響。從邊際變化看，提振消費需求等政策效應進一步顯現，核心CPI明顯回升，同比上漲0.5%，供需結構有所改善，價格呈現一些積極變化。



董莉娟表示，CPI環比下降主要受季節性因素和油價下行影響。一是天氣轉暖，部分鮮活食品大量上市，食品供應總體充足。3月食品價格環比下降1.4%，影響CPI環比下降約0.24個百分點，佔CPI總降幅六成。其中，鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格分別下降5.1%、4.4%、3.1%和1.6%，合計影響CPI環比下降約0.22個百分點。二是旅遊淡季出行人數減少，出行類價格有所下降。其中，飛機票和旅遊價格分別下降11.5%和5.9%，合計影響CPI環比下降約0.13個百分點。三是國際油價下行影響。國內汽油價格環比下降3.5%，影響CPI環比下降約0.12個百分點。



*CPI環比降幅小於近十年同期平均水平*



董莉娟又指，提振消費需求等政策效應逐漸顯現，加之春節錯月影響消退，更多方面顯現出明顯的積極變化。一是CPI環比降幅小於近十年同期平均水平，工業消費品價格漲幅擴大。CPI環比下降0.4%，降幅小於近十年同期平均水平0.2個百分點。「以舊換新」等政策效應逐漸顯現，扣除能源的工業消費品價格環比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，其中家用器具、金飾品和服裝價格環比分別上漲2.8%、2.3%和0.7%，漲幅均高於近十年同期平均水平。



二是CPI同比降幅收窄，比上月收窄0.6個百分點。其中，食品價格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.9個百分點，對CPI同比的下拉影響比上月減少約0.35個百分點。食品中，牛肉、鮮菜、雞蛋和水產品價格分別下降10.8%、6.8%、1.6%和0.2%，降幅均有收窄；豬肉價格上漲6.7%，漲幅有所擴大。



三是扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，同比由上月下降0.1%轉為上漲0.5%。其中，服務價格同比由上月下降0.4%轉為上漲0.3%，對CPI的影響由上月下拉0.15個百分點轉為上拉0.13個百分點。扣除能源的工業消費品價格同比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，對CPI的上拉影響比上月增加0.08個百分點。(sl)

