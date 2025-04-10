10/04/2025 10:23

【數據解讀】統計局：部分行業供需結構改善，價格呈現積極變化

《經濟通通訊社10日專訊》國家統計局公布，2025年3月，全國居民消費價格(CPI)同比下降0.1%，跌幅較2月收窄0.6個百分點，但略遜於市場預期的持平；環比下降0.4%，降幅擴大0.2個百分點。同期全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.5%，降幅較2月擴大0.3個百分點，遜於市場預期的下降2.3%；環比下降0.4%，降幅擴大0.3個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，這主要受季節性、國際輸入性因素等影響。高技術產業快速發展，促消費和設備更新等政策顯效，PPI雖然繼續下降，但部分行業供需結構有所改善，價格呈現積極變化。



*可穿戴智能設備製造價格同比漲近5%*



一是高技術產業發展對相關行業價格起到拉動作用。人工智能、高性能大模型等廣泛應用，相關行業價格同比上漲或降幅收窄，可穿戴智能設備製造價格上漲4.6%；電子電路製造、工業自動控制系統裝置製造、電力電子元器件製造價格降幅比上月分別收窄0.6、0.4和0.2個百分點。飛機、船舶等製造技術優勢明顯，航空航天器及設備製造價格同比上漲2.0%，船舶及相關裝置製造價格同比上漲0.7%。



*新能源車整車製造價格同比降幅收窄*



二是部分消費品製造業和裝備製造業需求增加價格上行。促消費和設備更新等政策顯效，部分消費品和裝備製造產品需求穩步釋放。文教工美體育和娛樂用品製造業價格同比上漲7.6%，皮革毛皮羽毛及其製品和製鞋業價格同比上漲0.5%，新能源車整車製造價格同比下降1.1%，降幅比上月收窄1.6個百分點；製藥專用設備製造價格同比上漲6.1%，包裝專用設備製造價格同比上漲1.9%，紡織專用設備製造價格同比上漲0.2%。



此外，春耕備耕帶動農資產品價格季節性上漲。春耕備耕工作正由南向北陸續展開，農資產品需求增加，價格環比有所上漲，肥料製造價格上漲2.5%，播種機價格上漲0.7%，除草用原藥及制劑價格上漲0.4%，場上作業機械價格上漲0.2%。



*國際原油價格下行影響相關行業價格環比下降*



PPI環比方面，下降主要有以下原因：一是國際輸入性因素影響國內石油和部分出口行業價格下行。國際原油價格下行帶動國內石油相關行業價格環比下降，其中石油和天然氣開採業價格下降4.4%，精煉石油產品製造價格下降1.7%，有機化學原料製造價格下降0.2%。部分出口行業價格環比下降，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降0.7%，汽車製造業價格下降0.4%。



二是煤炭等能源需求季節性下行。北方冬季供暖陸續結束，採暖用煤需求下降，電煤庫存處於高位，加之新能源發電具有一定替代作用，煤炭開採和洗選業價格環比下降4.3%，電力熱力生產和供應業價格環比下降0.4%，合計影響PPI環比下降約0.10個百分點。



*春節後鋼材水泥等生產恢復快於需求，生產成本亦降*



三是部分原材料行業價格下行。節後房地產、基建項目開工較為平穩，鋼材、水泥等生產恢復快於需求，疊加生產成本下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格環比均下降0.5%，合計影響PPI環比下降約0.05個百分點。(sl)



