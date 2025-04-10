10/04/2025 15:37

【數據解讀】東方金誠：物價穩中偏弱，擴消費對沖外部衝擊空間足

《經濟通通訊社10日專訊》中國3月居民消費價格指數(CPI)同比跌0.1%，連續第二個月下滑，雖然跌幅收窄0.6個百分點，但弱於季節性表現；CPI環比跌0.4%，亦創四個月最大降幅。能源價格季節性下行則拖累3月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅擴大至2.5%，創四個月最大降幅，且已連續兩年半處於負值區域。



東方金誠首席宏觀分析師王青稱，3月CPI環比季節性下行，同比降幅明顯收窄，主要是受上年同期基數下沉帶動，與此同時，以舊換新政策擴圍加力，也對家電、汽車、電子產品價格帶來支撐。總體上看，在春節錯期效應導致年初兩個月數據大幅顛簸之後，3月CPI同比更能體現當前整體物價狀況。當前國內物價水平穩中偏弱，為擴消費對沖外部衝擊提供了充分的空間。



*澳新銀行：擴內需政策料成通脹走勢關鍵*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，3月CPI改善主要是去年低基數原因。從PPI看，原油商品輸入性通縮在加劇。關稅壓力下，後續工業品價格預計很難轉好。政策端擴內需會成為影響通脹走勢的主要因素。(sl)