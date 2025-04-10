10/04/2025 16:41

【關稅戰】信保局推出三項支援企業措施，包括減低新興市場保費率

《經濟通通訊社10日專訊》商務及經濟發展局今日表示，面對美國濫施關稅包括進一步調高所謂對等關稅，香港出口信用保險局會推出新一輪支援措施，支援香港出口貿易，協助企業加快開拓新興市場。



*延長「小營業額保單」保戶免費付貨前風險保障*



商經局局長丘應樺表示，繼《施政報告》提出增加信保局最高彌償率至95%，信保局推出的三項支援措施可協助香港企業加速開拓新興及多元市場。新措施包括(一)延長為中小企業而設的「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障至明年6月30日；(二)為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障五折保費優惠；以及(三)減低新興市場的保費率，與傳統主要市場劃一收費，以減低成本，幫助出口商開拓東盟市場。



*商經局長晤本地主要商會*



自美國於上星期宣布加徵所謂對等關稅後，商經局局長已分別與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界(包括珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業)的代表會面，聽取他們對事件的意見及商討應對措施。商經局會繼續與業界保持緊密聯繫，共同應對美國的無理脅逼，並透過各項資助計劃和支援措施包括「中小企融資擔保計劃」及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」等協助中小企業資金周轉、提升競爭力及開拓更多元化市場。(cl)