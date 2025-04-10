10/04/2025 09:03

【關稅戰】歐洲股市收市跌至2024年1月以來最低水平

《經濟通通訊社10日專訊》歐洲股市收市跌至2024年1月以來的最低水平，斯托克歐洲600指數重挫3.5%，約97%的成份股下跌，醫療健保、能源和地產股跌幅最大。



不過，香港凌晨時段，特朗普突然宣布暫緩對中國以外國家徵收關稅90天，歐元區斯托克50指數期貨漲9%。



在特朗普表示將很快宣布對藥品徵收「重大關稅」之後，歐洲製藥股在表現最差的股票行列。諾和諾德公司下跌6.9%，諾華下跌6.4%，羅氏控股下跌5.8%。



St. Galler Kantonalbank投資策略和研究主管Dominik Schmidlin表示，他預計未來幾周市場將出現更多波動。(rc)



