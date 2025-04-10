10/04/2025 11:46

【關稅戰】特朗普造市？呼籲投資者入市，美股之後走出暴漲行情

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普於美國東部時間周三（10日）上午9:37，在社交平台表示：「這是買入的大好時機」。



其時，標普500指數已經因為關稅連續暴跌4天，蒸發逾6萬億美元。不過他在3個半小時後就宣布暫緩關稅90天，股市在短短幾分鐘內就開始飆升。標普500指數暴漲9%以上，帶來了4.3萬億美元的暴利。



*華爾街人士質疑違規*



分析指，特朗普的言行有操縱股市的嫌疑，因為推出關稅或收回關稅會令市場大起大落，呼籲大家入市亦會影響股價。



Aptus Capital Advisors LLC的投資組合經理David Wagner看到特朗普發的帖子時表示：「這違規嗎？我不知道，特朗普也不遵守任何一套規則。」他認為關於市場和總統直接干預的規則已經改變。(rc)