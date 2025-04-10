10/04/2025 13:20

【關稅戰】全球最富有500人的總淨值周三創下紀錄最大增長

《經濟通通訊社10日專訊》全球頂級富豪的總淨值周三（9日）增加3040億美元，創彭博億萬富翁指數史上最大單日漲幅。美國總統特朗普承諾暫停對一些貿易夥伴加徵關稅，刺激股市瘋狂上漲。



在特朗普於美國時間中午宣布暫停徵收關稅後，標普500指數創下2008年以來最大漲幅，逆轉了過去幾天的劇烈下跌，使得全球前500大富豪的財富平均增長3.5%。



富豪於周三的財富增長總額打破2022年3月創下的前紀錄，即2330億美元。當時，聯儲局主席鮑威爾發動該多年來的首次加息，但向投資者保證經濟仍然具有韌性。



是次財富增長最多的是特斯拉行政總裁馬斯克，公司股價上漲23%，他的淨值增加360億美元。其次是Meta的朱克伯格，增加近260億美元。英偉達股價反彈19%，幾乎收復了截至周二收市的一周失地，CEO黃仁勳財富增長155億美元。(rc)