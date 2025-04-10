10/04/2025 13:57

【ＡＩ】OpenAI反訴馬斯克，要求阻止非法及不公行為

《經濟通通訊社10日專訊》OpenAI於周三（9日）對馬斯克提出反訴，指控馬斯克存在騷擾行為，並要求美國聯邦法官阻止馬斯克，對OpenAI採取任何進一步的非法和不公平行動，包括透過媒體進行攻擊和進行惡意宣傳。



OpenAI律師在長達100頁的文件中表示，馬斯克一直在努力減緩OpenAI的進步，削弱公司在日益擁擠的領域有效競爭的能力，同時也在為xAI奪取並維持不勞而獲的優勢，認為馬斯克為了xAI的利益，而不惜犧牲公眾利益。



此外，OpenAI在反訴中表示，一個由馬斯克領導的財團在今年2月，出價974億美元收購OpenAI是一個「虛假的出價」，目的是阻礙公司籌集資金的能力，並損害其與投資者和客戶的關係。



此前，馬斯克對OpenAI及行政總裁官奧特曼(Sam Altman)提出訴訟，指控OpenAI最初邀請馬斯克資助致力於造福人類的非營利AI研究機構，但如今卻專注於盈利。(rc)