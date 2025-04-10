10/04/2025 16:00

【關稅戰】特朗普暫停關稅提振股市，惟揮不去經濟衰退擔憂

《經濟通通訊社10日專訊》美國總統特朗普暫緩部分關稅90天，刺激股市周三（9日）飆升。不過，他發動關稅戰造成的混亂，已促使美國企業界正在為經濟衰退做準備。



悲觀情緒扼殺需求，使未來難以預料。摩根大通行政總裁戴蒙表示，隨著經濟惡化，違約率將會上升。達美航空行政總裁巴斯蒂安表示，大家的行動就好像即將陷入經濟衰退，他認為一切已經停滯。



分析指，特朗普上台時承諾促進經濟增長，並鞏固美國經濟，但是卻在市場和企業間引發一波又一波恐慌，企業、消費者和投資者都無所適從，試圖理解他的政策及影響，但都難以預料他的下一步行動。



*關稅戰引發的市場動盪剛剛開始*



與此同時，在美債市場經歷混亂的一天之後，從澳洲到日本的債市紛紛出現劇烈震盪，投資者不得不面臨的可能是，關稅戰引發的市場動盪才剛剛開始。



澳洲3年期國債孳息率周四飆升，創下2022年9月以來最大漲幅。新西蘭2年期國 債孳息率躍升9個基點，基準10年期日本國債孳息率上漲13個基點至1.4厘。



Monex Inc駐東京債券交易員Tsutomu Soma表示，不穩定將會在未來幾周持續。沒有人知道關稅最終會是甚麼形式，每個人都在關注美國貿易政策，希望為未來更多混亂做好準備。(rc)