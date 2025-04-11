11/04/2025 12:01

【關稅戰】大摩建議採取更均衡投資組合，增加防禦性和A股敞口

《經濟通通訊社11日專訊》摩根士丹利發表報告表示，國家隊進場，加上成交增加，帶動A股市場情緒有所改善，該行建議採取更均衡的投資組合，增加防禦性和A股敞口，同時保持靈活性，關注潛在中美貿易談判及中國放寬政策的力度，亦指美國總統特朗普對中國以外部分國家暫停關稅90天，這將令中國情況更嚴峻，而且關稅的緊張關係，將為企業盈利前景帶來不確定性，而基於全球宏觀不明朗因素加大，新興行業資本開支重新加速的跡象或會減弱。



該行指出，若關稅沒有大幅下調，或中國沒有大手加強財政刺激政策，中國經濟料自第二季開始明顯惡化，早前將必需消費品股評級調高至「與市場同步」，並將資訊科技行業調低至「與市場同步」，以反映關稅的不確定性，全球經濟增長及風險資產下行壓力加劇。



該行提及，當外部需求明顯放慢，更多中國生產的產品需要轉向內銷，將會加大中國的通縮壓力，故此即使中資企業去年第四季業績有改善，但今年盈利增長前景仍面臨下行風險。另外，該行指，於4月3至9日期間，港股通南向資金淨流入133億美元，連續54周淨流入，今年來淨流入731億美元。(bn)



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