11/04/2025 17:23

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布PPI

《經濟通通訊社11日專訊》白宮宣布對中國進口商品加徵的關稅總稅率已達145%，市場愈發擔憂若中美貿易戰進一步升級，將對全球經濟成長造成持久損害。市場由此前白宮暫停75國關稅的興奮，迅速轉為不安。儘管特朗普聲稱即將就關稅達成首份協議，美股三大指數昨日收市仍大跌。道指跌1014.79點或2.5%，報39593.66點；標普500指數跌188.85點或3.46%，報5268.05點；納指跌737.66點或4.31%，報16387.31點。港股方面，恒生指數收市報20914，升232點或1.1%，成交2764億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，西班牙首相桑切斯會見中國國家主席習近平和國務院總理李強。6:45pm，歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加歐元集團會議，拉加德參加記者會。9:00pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯接受雅虎財經的訪問。10:00pm，聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆就美國經濟與貨幣政策發表講話，並參加一個談話節目。11:00pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯就經濟前景和貨幣政策發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布3月生產者物價指數，月率料由持平升上0.2%，年率升幅料由3.2%擴大至3.3%。10:00pm，美國公布4月密歇根大學消費者信心指數，料由57降至53.5。



在美國，今日公布業績的公司有：摩根大通(US.JPM)等。(wa)