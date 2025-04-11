11/04/2025 08:01

【外圍經濟】美國通脹意外降溫，3月核心CPI創四年低位

《經濟通通訊社11日專訊》關稅戰爆發之際，美國通脹意外降溫，3月消費物價指數(CPI)按年升2.4%，低於預期的2.6%，亦低於2月的2.8%。



期內核心CPI按年放緩至2.8%，低過預期的3%，前值為3.1%。核心CPI連續第二個月回落，創2021年3月以來最低水平



*美國上周新領失業救濟人數增至22.3萬人*



此外，美國勞工部公布，上周新領失業救濟人數22.3萬人，按周增4000人，符合市場預期；前值修訂為21.9萬人。



上周新領失業救濟人數4周均值22.3萬人，按周持平。截至3月29日止當周，續領失業救濟人數185萬人，按周減少4.3萬人，低於市場預期的188.4萬人。(kk)