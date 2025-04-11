11/04/2025 09:45

【關稅戰】美國股債匯三殺，白宮貿易顧問納瓦羅或成特朗普替罪羊

《經濟通通訊社11日專訊》美國周四（10日）股債匯三殺，科技巨企集體下挫，英偉達市值蒸發超1760億美元。但白宮貿易顧問納瓦羅仍堅稱「市場下跌沒甚麼大不了」，有傳因為其激進關稅政策觸發市場動盪，或大權旁落，淪為總統特朗普的替罪羊。



周四道指倒瀉千點，納指跌超4%，標普500指數跌超3%；十年期美債孳息率四連升；美匯指數連續第三天下跌，觸及半年來最低水平。



*美債「避風港」地位正在動搖*



在「對等關稅」陰影下，美國國債遭遇歷史性拋售。即便是特朗普宣布暫停對等關稅90天，美債仍然連續第四天下跌，華爾街人士指出，美債「避風港」地位正在動搖。



本周以來美債連日暴跌，孳息率飆升。4月7日，10年期美債飆升16個基點，8日再度大漲13個基點， 9日一度升破4.5%關口，顯示出美債拋售潮愈演愈烈。路透社報道稱，10年期美債孳息率沒有像美國總統特朗普和財長貝森特希望的那樣大幅下降。(jf)



