11/04/2025 10:22

【關稅戰】美財長貝森特臨危撲火，躍居貿易戰談判核心人物

《經濟通通訊社11日專訊》據外電報道，隨著華爾街爆發歷史性拋售潮，迫使政府緩和其激進關稅立場，財政部長貝森特已受命為貿易談判核心人物。他周四（10日）表示，關稅形勢將在未來90天高度明朗化。



彭博社指，雖然身為前避險基金經理的貝森特，未直接參與制定美國自二戰以來最嚴苛的關稅稅率，但近日在特朗普總統的顧問群中地位驟升，肩負協商重任，避免關稅戰進一步重創華爾街。



摩根大通執行長戴蒙周三（9日）公開呼籲由貝森特主導談判，特朗普亦緊急招貝森特赴白宮，向媒體宣布決定暫停90天實施「對等關稅」，以開啟談判。



*華爾街對貝森特持觀望態度*



不過，美股周四繼續被拋售，反映市場對貝森特能夠成功持觀望態度。大西洋理事會地緣經濟中心資深主任利普斯基指出：「貝森特成為市場認可的溝通窗口，但現實挑戰才剛開始。」



貝森特表示則在內閣會議上稱，隨著美國與那些提出「最佳報價」的國家達成協議，「我們最終將在關稅問題上達到很高的確定性」。(jf)