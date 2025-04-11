11/04/2025 10:49

【關稅戰】CFRA分析師：蘋果獲得關稅豁免的可能性為50%

《經濟通通訊社11日專訊》CFRA分析師Angelo Zino表示，關稅風險導致蘋果股票面臨嚴重拋壓，該公司獲得關稅豁免的可能性約為50%。蘋果股價周四（10日）下跌5%。



Zino寫道：「我們預計蘋果將把關稅成本轉嫁給消費者的時間推遲到秋季產品周期，同時如果中美不能很快達成協議，我們將蘋果獲得特定豁免的可能性從20%提高到50%」



他指出，美國「不太可能對蘋果維持關稅政策，因為蘋果是本土企業，且承諾在美投資5000億美元。繼續徵稅將使蘋果在與其最大競爭對手三星電子的競爭中處於不利地位，後者可借助在越南等低關稅地區的生產布局受益」(jf)