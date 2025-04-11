11/04/2025 14:09

【關稅戰】耶倫卸任後首度開腔，痛批關稅戰是「史上最糟自殘」

《經濟通通訊社11日專訊》美國前財長、聯儲局前主席耶倫周四（10日）接受離任後的首次電視直播連線，痛批特朗普政府的關稅政策，斥其貿易政策不及格，為「史上最糟糕自殘。」



耶倫指出，特朗普突然改變政策、暫停對部分國家的關稅，是因為美國國債遭到拋售。她指出，特朗普的政策導致高杠桿對沖基金開始拋售美國國債，「大規模拋售將引發美國金融動蕩，我認為這影響了特朗普總統，使他暫停部分對等關稅。」



耶倫稱，特朗普今年就任美國總統時繼承了一個走勢強勁的經濟，勞動力市場表現良好，失業率低，工作崗位數量充足，然後被特朗普摧毀。雖然特朗普暫停了對部分國家的關稅，但其政策已經給美國和全球經濟造成了「巨大的保護主義沖擊」。



耶倫向繼任者、現任財長貝森特喊話，敦促他向特朗普清楚解釋，其關稅政策會對美國經濟造成巨大傷害。(jf)