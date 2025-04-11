11/04/2025 08:24

【開市Ｇｏ】美通脹意外降溫，特朗普再增小額包裹稅率留意阿里

2025年4月11日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市大跌，道指下跌逾1000點，納指下跌逾4%。市場擔心特朗普政府的貿易政策反復無常，投資者疑慮美股尚未走出困境，美國經濟有可能陷入衰退。道指收市跌1014點，或2.50%，報39593點；標普跌188點，或3.46%，報5268點；納指跌737點，或4.31%，報16387點。金龍中國指數下跌1.1%，百勝中國和看准對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌570點。



2、美國白宮證實，華府針對中國的關稅稅率實際已達145%，包括早前開徵的20%芬太尼相關關稅。此外，從5月2日起，對中國的小額包裹關稅稅率將從計劃的90%提高至120%。



3、美國通脹率在關稅衝擊前意外降溫。3月整體CPI按年增幅從2月的2.8%放慢至2.4%，低於預期的2.5%；按月下跌0.1%，與預期升0.1%背道而馳，創近五年來首次環比下降。



4、美國眾議院通過預算計劃，特朗普的減稅政策和提高債務上限的行動獲得進一步進展。



5、美國勞工部數據顯示，上周新領失業救濟人數為22.3萬人，按周增加4000人，符合市場預期；前值修訂為21.9萬人。同時，上周新領失業救濟人數4周均值仍為22.3萬人，按周持平。



6、中國外匯管理局官員發文表示，中國經濟基本面和外匯市場韌性較強，人民幣匯率保持適當彈性，能夠有序釋放壓力。



7、中國宣布將減少荷里活影片的進口數量，以反擊特朗普政府的對華關稅行動。



8、據港媒報導，歐盟領導人計劃於7月訪問北京，與中國國家主席習近平舉行峰會。同時，歐盟貿易專員謝夫喬維奇在過去24小時內與中國商務部部長王文濤通話，雙方同意設立最低價格模式，取代關稅作為中國電動車進口限制的機制。



【焦點股】



電商股：阿里巴巴(09988)、京東(09618)

- 特朗普政府將中國小額包裹關稅稅率從原計劃的90%提高至120%，自5月2日起生效



電動車股：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)

- 德國媒體報導，歐盟擬與中國設最低價格機制取代電動車關稅



電影股：阿里影業(01060)、IMAX中國(01970)

- 中國宣布將減少對荷里活電影的進口數量



騰訊(00700)

- 涉足智駕領域，與長安汽車(深:000625)合作



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 現貨金價一度上漲3%至每盎司3176.34美元，創歷史新高



安踏體育(02020)

- 將以2.9億美元收購Jack Wolfskin

- 安踏品牌上季零售金額錄高單位數增長



吉利汽車(00175)

- 預計會計政策變更後，首季溢利最多增長2.7倍



舜宇光學科技(02382)

- 3月手機鏡頭出貨量為9432萬，同比下降16.3%



丘鈦科技(01478)

- 3月攝像頭模組銷售數量同比下降19.2%



中金公司(03908)

- 第一季度淨利潤初步數據為18.6億至21.1億元人民幣



禹洲集團(01628)

- 3月合約銷售額為8.72億元人民幣，同比下降3.3%



中國中鐵(00390)

- 董事長陳文健提議最多以16億元人民幣回購A股



金力永磁(06680)

- 預計首季盈利同比增長最多60%



碧桂園(02007)

- 境外債務重組計劃獲三成債權人簽支持協議



普拉達(01913)

- 將以13.75億美元收購范思哲



澳優(01717)

- 去年純利同比增長35%，派息6港仙，今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.60%，報59.74美元/桶



布倫特期油下跌0.80%，報63.04美元/桶



黃金現貨上漲3.46%，報3190.89美元/盎司



黃金期貨上漲1.02%，報3209.77美元/盎司